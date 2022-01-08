НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пешеходная часть "уставшего" моста обрушилась в центре Минска

Конструкция не выдержала повышенной нагрузки из-за скачков температур и колебаний из-за близости к метро.

8 января, 08:57

Обрушенный мост в центре Минска. Фото © Пресс-служба Минского горисполкома

Обрушенный мост в центре Минска на улице Немига © ВКонтакте / Брест СИТИ

В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста на улице Немига. Причиной произошедшего власти назвали "усталость конструкции". Об этом сообщает пресс-служба столичного горисполкома.

"Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через ул. Немига в Минске — усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур)", — говорится в сообщении.

В Минском горисполкоме также добавили, что все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно. Выясняется, кто проводил экспертизу и выдал заключение о пригодности к эксплуатации.

"Обрушение пешеходной части моста на пересечении проспекта Победителей и ул. М. Богдановича (станция метро "Немига") — серьёзное происшествие и испытание для городской инфраструктуры", — заключили в Мингорисполкоме.

Спасение повисшего на мосту полуголого мужчины в Тюмени сняли на видео

Спасение повисшего на мосту полуголого мужчины в Тюмени сняли на видео

Ранее Лайф рассказал, что рабочий погиб при обрушении породы в руднике в Туве. Отмечается, что во время инцидента в шахте находилось пять человек. Остальные травм не получили.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1