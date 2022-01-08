Пешеходная часть "уставшего" моста обрушилась в центре Минска
Конструкция не выдержала повышенной нагрузки из-за скачков температур и колебаний из-за близости к метро.
Обрушенный мост в центре Минска. Фото © Пресс-служба Минского горисполкома
Обрушенный мост в центре Минска на улице Немига © ВКонтакте / Брест СИТИ
В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста на улице Немига. Причиной произошедшего власти назвали "усталость конструкции". Об этом сообщает пресс-служба столичного горисполкома.
"Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через ул. Немига в Минске — усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур)", — говорится в сообщении.
В Минском горисполкоме также добавили, что все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно. Выясняется, кто проводил экспертизу и выдал заключение о пригодности к эксплуатации.
"Обрушение пешеходной части моста на пересечении проспекта Победителей и ул. М. Богдановича (станция метро "Немига") — серьёзное происшествие и испытание для городской инфраструктуры", — заключили в Мингорисполкоме.
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