Пешеходная часть "уставшего" моста обрушилась в центре Минска

Обрушенный мост в центре Минска на улице Немига © ВКонтакте / Брест СИТИ

В центре Минска обрушилась пешеходная часть моста на улице Немига. Причиной произошедшего власти назвали "усталость конструкции". Об этом сообщает пресс-служба столичного горисполкома.

"Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через ул. Немига в Минске — усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур)", — говорится в сообщении.

В Минском горисполкоме также добавили, что все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно. Выясняется, кто проводил экспертизу и выдал заключение о пригодности к эксплуатации.

"Обрушение пешеходной части моста на пересечении проспекта Победителей и ул. М. Богдановича (станция метро "Немига") — серьёзное происшествие и испытание для городской инфраструктуры", — заключили в Мингорисполкоме.