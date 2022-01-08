Житель Курганской области расстрелял патрульную машину и убил полицейского

В посёлке Мишкино Курганской области местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по полицейскому автомобилю, где находились сотрудники. В результате один правоохранитель погиб на месте, второй пострадал.

Инцидент произошёл в ночь на 8 января около полицейского участка. По данным региональной прокуратуры, злоумышленник начал расстреливать полицейский УАЗ из нарезного ружья. По каким причинам он решил это сделать — не уточняется.

"При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался", — отметили в пресс-службе ведомства.

Нападавшим оказался 44-летний мужчина, его личность установлена. Как сообщает сайт МВД, погибшему полицейскому было всего 27 лет. У него остались жена и двое маленьких сыновей. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.