Житель Курганской области расстрелял патрульную машину и убил полицейского
Ещё один страж порядка пострадал. При задержании злоумышленник получил ранение, от которого впоследствии скончался.
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В посёлке Мишкино Курганской области местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по полицейскому автомобилю, где находились сотрудники. В результате один правоохранитель погиб на месте, второй пострадал.
Инцидент произошёл в ночь на 8 января около полицейского участка. По данным региональной прокуратуры, злоумышленник начал расстреливать полицейский УАЗ из нарезного ружья. По каким причинам он решил это сделать — не уточняется.
"При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался", — отметили в пресс-службе ведомства.
Нападавшим оказался 44-летний мужчина, его личность установлена. Как сообщает сайт МВД, погибшему полицейскому было всего 27 лет. У него остались жена и двое маленьких сыновей. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
Погибший сотрудник Денис Михалев. © МВД России по Курганской области
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