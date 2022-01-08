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Житель Курганской области расстрелял патрульную машину и убил полицейского

Ещё один страж порядка пострадал. При задержании злоумышленник получил ранение, от которого впоследствии скончался.

8 января, 08:31
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© Pixabay

В посёлке Мишкино Курганской области местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по полицейскому автомобилю, где находились сотрудники. В результате один правоохранитель погиб на месте, второй пострадал.

Инцидент произошёл в ночь на 8 января около полицейского участка. По данным региональной прокуратуры, злоумышленник начал расстреливать полицейский УАЗ из нарезного ружья. По каким причинам он решил это сделать — не уточняется.

"При пресечении противоправных действий нападавшего и его задержании он получил телесное повреждение, от которого скончался", отметили в пресс-службе ведомства.

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Нападавшим оказался 44-летний мужчина, его личность установлена. Как сообщает сайт МВД, погибшему полицейскому было всего 27 лет. У него остались жена и двое маленьких сыновей. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

Погибший сотрудник Денис Михалев. © МВД России по Курганской области

Погибший сотрудник Денис Михалев. © МВД России по Курганской области

Ранее Лайф рассказывал, что житель Красноярска напал с ножом на медика и полицейских во время задержания. Злоумышленника уже арестовали. По словам сестры, у него психическое расстройство. Пострадавшего врача доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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