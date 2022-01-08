В ходе спецоперации в Таразе на юге Казахстана ликвидировали шесть террористов
Сообщается о семи пострадавших полицейских, жертв среди гражданского населения нет. Сейчас обстановка в городе спокойная.
Фото © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV
В ходе спецоперации в городе Тараз Жамбылской области Казахстана силами правоохранительных органов было ликвидировано шесть террористов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат региона.
Сообщается о семи пострадавших полицейских, жертв среди гражданского населения нет. По данным издания, обстановка в настоящее время спокойная. На площади нет митингующих, работает общественный транспорт, однако интернет до сих пор не восстановлен.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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