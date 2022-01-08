В ходе спецоперации в Таразе на юге Казахстана ликвидировали шесть террористов

В ходе спецоперации в городе Тараз Жамбылской области Казахстана силами правоохранительных органов было ликвидировано шесть террористов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат региона.

Сообщается о семи пострадавших полицейских, жертв среди гражданского населения нет. По данным издания, обстановка в настоящее время спокойная. На площади нет митингующих, работает общественный транспорт, однако интернет до сих пор не восстановлен.