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В ходе спецоперации в Таразе на юге Казахстана ликвидировали шесть террористов

Сообщается о семи пострадавших полицейских, жертв среди гражданского населения нет. Сейчас обстановка в городе спокойная.

8 января, 08:28
<p>Фото © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / RADMIR FAHRUTDINOV

В ходе спецоперации в городе Тараз Жамбылской области Казахстана силами правоохранительных органов было ликвидировано шесть террористов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на акимат региона.

Сообщается о семи пострадавших полицейских, жертв среди гражданского населения нет. По данным издания, обстановка в настоящее время спокойная. На площади нет митингующих, работает общественный транспорт, однако интернет до сих пор не восстановлен.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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