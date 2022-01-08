Токаев: Помощь ОДКБ позволила направить казахских силовиков в Алма-Ату
Подразделения миротворцев позволили высвободить часть сил местных правоохранителей, которые были заняты охраной важных объектов и подавлением беспорядков в Нур-Султане.
Касым-Жомарт Токаев © Twitter / Qasym-Jomart Toqayev
Прибытие миротворцев из сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Нур-Султан позволило освободить местных правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединённого миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции", — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
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Отмечается, что сегодня Токаев провёл очередное заседание оперативного штаба. По его итогам казахстанский лидер дал ряд поручений по обеспечению оперативной работы вовлечённых ведомств, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в стране.
Между тем силы ОДКБ в Казахстане продолжают увеличиваться за счёт российских миротворцев. Ранее Лайф сообщал, что в Алма-Ату прибыли подразделения Ульяновского соединения ВДВ и 45-й бригады спецназа. Их основной задачей станет охрана важных государственных и военных объектов в республике и помощь силам правопорядка.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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