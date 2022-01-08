Токаев: Помощь ОДКБ позволила направить казахских силовиков в Алма-Ату

Прибытие миротворцев из сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Нур-Султан позволило освободить местных правоохранителей и направить их в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединённого миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции", — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Отмечается, что сегодня Токаев провёл очередное заседание оперативного штаба. По его итогам казахстанский лидер дал ряд поручений по обеспечению оперативной работы вовлечённых ведомств, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в стране.