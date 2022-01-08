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Представитель Назарбаева опроверг его отъезд в Китай и передал наказ елбасы сплотиться вокруг Токаева

По словам пресс-секретаря первого президента Казахстана, он находится в Нур-Султане, поддерживает прямую связь со своим преемником и проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран.

8 января, 07:28
<p>Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62966/photos/63514" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев © Kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь елбасы Айдос Укибай, опровергнув таким образом слухи о том, что Назарбаев скрывается в Китае.

"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию", сообщил Укибай.

По его словам, ранее у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами "дружественных Казахстану государств".

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", добавил представитель Назарбаева.

Политолог Дубнов утверждает, что Назарбаев скрылся в Китае

Политолог Дубнов утверждает, что Назарбаев скрылся в Китае

Напомним, на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов ранее назвал страну, в которой, по его информации, находится экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и члены его семьи. Эксперт утверждает, что елбасы на фоне протестов якобы уехал в Китай.

Как ранее сообщал Лайф, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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