Представитель Назарбаева опроверг его отъезд в Китай и передал наказ елбасы сплотиться вокруг Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики и поддерживает прямую связь с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь елбасы Айдос Укибай, опровергнув таким образом слухи о том, что Назарбаев скрывается в Китае.

"Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию", — сообщил Укибай.

По его словам, ранее у Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами "дружественных Казахстану государств".

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", — добавил представитель Назарбаева.