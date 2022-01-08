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В Башкирии девять человек попали в больницу, а двое — в реанимацию из-за отравления хлором в бассейне

Все пострадавшие отдыхали в банном комплексе "Домашний", расположенном на улице Хвойной в селе Ясная Поляна Иглинского района.

8 января, 06:59

© Pexels

Одиннадцать человек попали в больницу после того, как надышались хлором в одном из бассейнов в Башкирии. Об этом сообщает в субботу республиканское ГУ МЧС. Двое пострадавших находятся в реанимации.

По уточнённым данным, все пациенты отдыхали в банном комплексе "Домашний", расположенном на улице Хвойной в селе Ясная Поляна Иглинского района.

"Информация доведена до заинтересованных министерств и ведомств. На место направлена оперативная группа МЧС по РБ и лаборатория химико-радиометрического центра ГБУ РБ СОМГЗ Государственного комитета РБ по ЧС", — проинформировали в ведомстве.

Лайф узнал версию сотрудников бассейна в Омске, где девять детей отравились хлором

Лайф узнал версию сотрудников бассейна в Омске, где девять детей отравились хлором

Ранее Лайф рассказывал, что девять человек отравились хлоркой в бассейне частного дома в Татарстане. Трое пострадавших в результате случившегося — дети 11, 14 и 16 лет. Они в больнице. Кроме того, несколько детей были госпитализированы в начале января после отравления хлоркой в оздоровительном центре Омска.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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