Азамат Мусагалиев: Казахстан, я с тобой!

Популярный комик и ведущий телеканала ТНТ Азамат Мусагалиев впервые высказался о протестах в Казахстане. Пост появился ранее на его страничке в соцсети Instagram. Мусагалиев признался, что он никогда не жил в республике, сейчас объятой беспорядками, но всё равно искренне переживает о происходящем и следит за новостями из Казахстана "с тревогой и отчаянием".