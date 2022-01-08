Азамат Мусагалиев: Казахстан, я с тобой!
По словам комика, происходящее в республике — это трагедия "для всех, кто хоть как-то связан с Казахстаном".
Азамат Мусагалиев © Instagram.com / azabraza1984
Популярный комик и ведущий телеканала ТНТ Азамат Мусагалиев впервые высказался о протестах в Казахстане. Пост появился ранее на его страничке в соцсети Instagram. Мусагалиев признался, что он никогда не жил в республике, сейчас объятой беспорядками, но всё равно искренне переживает о происходящем и следит за новостями из Казахстана "с тревогой и отчаянием".
"Погромы, пожары, мародёрство, но самое страшное — это человеческие жертвы. Я не хочу давать оценку происходящему. Мне хочется, чтобы это закончилось как можно скорее. Казахстан, я с тобой!" — написал юморист.
Мусагалиев добавил, что происходящее в республике — это трагедия "для всех, кто хоть как-то связан с Казахстаном".
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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