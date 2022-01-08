Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан за госизмену
Он занимал этот пост с сентября 2016 года по 5 января 2022 года. Когда начались беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку.
Карим Масимов © gov.kz
Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.
"Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", — указано в сообщении.
Иная информация, как уточнили в пресс-службе, "не подлежит разглашению в интересах следствия".
Напомним, что Карим Масимов занимал свой пост с сентября 2016 года по 5 января 2022 года. Когда начались беспорядки, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил его в отставку, назначив новым председателем Комитета национальной безопасности бывшего главу Службы государственной охраны Ермека Сагимбаева.
Как ранее сообщал Лайф, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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