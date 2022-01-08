Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан за госизмену

Бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", — указано в сообщении.

Иная информация, как уточнили в пресс-службе, "не подлежит разглашению в интересах следствия".