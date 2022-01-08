Тела четырёх молодых парней обнаружили в заведённом автомобиле под Оренбургом

В МЧС напоминают, что угарный газ не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха и образуется во время неполного сгорания различных веществ, содержащих углерод. Чтобы вовремя оказать человеку помощь, надо знать основные признаки такого отравления. Пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, уложить, приподняв ноги, освободить от тесной одежды и дать понюхать нашатырный спирт. Если он в сознании, ему необходимо обеспечить покой и непрерывный доступ кислорода, например, можно обмахивать его газетой или включить вентилятор. Если человек не дышит, необходимо сделать ему искусственное дыхание, предварительно очистив дыхательные пути. И, разумеется, вызвать скорую.