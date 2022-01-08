Тела четырёх молодых парней обнаружили в заведённом автомобиле под Оренбургом
Двум погибшим оказалось всего по 15 лет, а их друзья были ненамного старше — 18 лет и 21 год. Они отравились угарным газом.
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Четыре молодых парня погибли от отравления угарным газом в посёлке Адамовка Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, тела погибших нашли в заведённом автомобиле ВАЗ-2112.
"В результате происшествия погибло четыре человека: два юноши 2006 г.р., 2003 г.р., 2000 г.р.", — сообщили в ведомстве.
В МЧС напоминают, что угарный газ не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха и образуется во время неполного сгорания различных веществ, содержащих углерод. Чтобы вовремя оказать человеку помощь, надо знать основные признаки такого отравления. Пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, уложить, приподняв ноги, освободить от тесной одежды и дать понюхать нашатырный спирт. Если он в сознании, ему необходимо обеспечить покой и непрерывный доступ кислорода, например, можно обмахивать его газетой или включить вентилятор. Если человек не дышит, необходимо сделать ему искусственное дыхание, предварительно очистив дыхательные пути. И, разумеется, вызвать скорую.
Ранее на Камчатке мужчина и женщина задохнулись в застрявшей в снегу машине. По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом — в авто работал двигатель.
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