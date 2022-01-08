Жители Алма-Аты напуганы слухами об отравленной воде в системе городского водоснабжения
В комендатуре эти данные опровергли, заявив, что коммуникации находятся под лабораторным контролем. Фейки распространяются в анонимных Telegram-каналах.
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В Алма-Ате муссируются слухи о том, что вода в системе городского водоснабжения отравлена, однако это не соответствует действительности. Опровержение выпустила в субботу комендатура мегаполиса.
"Информация о том, что отравлена вода, — ложь. Система водоснабжения находится под лабораторным контролем", — говорится в сообщении.
Власти города на фоне распространения различного рода слухов просят доверять только официальной информации.
Как ранее сообщал Лайф, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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