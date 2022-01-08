Власти США разрешили части сотрудников генконсульства в Алма-Ате покинуть страну
Американцев, находящихся в Казахстане, предупредили о возможных проблемах в работе диппредставительства.
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Госдепартамент США разрешил сотрудникам генконсульства в Алма-Ате, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, а также членам их семей, пребывающим в Казахстане, покинуть страну.
"7 января 2022 года Госдепартамент одобрил добровольный отъезд госслужащих генерального консульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всех госслужащих генконсульства в Алма-Ате", — говорится в сообщении ведомства.
В Госдепартаменте также предупредили граждан США, находящихся в Казахстане, что сложившаяся в республике ситуация может повлиять на способность американского посольства предоставлять консульские услуги, в том числе и в вопросе экстренного отъезда из страны.
На фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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