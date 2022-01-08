Власти США разрешили части сотрудников генконсульства в Алма-Ате покинуть страну

Госдепартамент США разрешил сотрудникам генконсульства в Алма-Ате, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, а также членам их семей, пребывающим в Казахстане, покинуть страну.

"7 января 2022 года Госдепартамент одобрил добровольный отъезд госслужащих генерального консульства в Алма-Ате, чьи обязанности не связаны с чрезвычайной деятельностью, а также членов семей всех госслужащих генконсульства в Алма-Ате", — говорится в сообщении ведомства.