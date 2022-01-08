Названо шесть привычек россиян, которые сложно понять иностранцам

Существует несколько привычек россиян, понимание которых иностранцам даётся с большим трудом. О них рассказали авторы статьи для турецкого издания Medya Günlüğü.

Отмечается, что иностранцы с трудом понимают традицию брать с собой небольшой подарок, отправляясь в гости. Это могут быть конфеты, цветы, торт или игрушки для детей. За рубежом считают, что в этом контексте важен не подарок, а внимание.

Следующей удивительной привычкой называют то, что россияне постоянно оставляют ложку в кружке. Считается, что таким образом чай становится вкуснее. Также иностранцы не могут понять и тот факт, что русские могут дважды отмечать Новый год, тем самым дважды загадывая желания и находя повод выпить. Поражает иностранцев и страсть русских к поеданию мороженого зимой. Кроме того, им кажется удивительной привычка оставлять дела на последний момент. При этом в статье отмечается, что русские — очень оптимистичные люди.

"Способность выдерживать даже самые тяжёлые условия и пожелание "всё будет хорошо" образуют костяк русского характера", — говорится в статье.