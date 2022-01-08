Эндокринолог Бочарова рассказала, к чему может привести отказ от сладкого на месяц

Отказавшись от сладкого на месяц, человек может сбросить до четырёх килограммов лишнего веса. Об этом заявила эндокринолог Татьяна Бочарова, подчеркнув, что это также повлияет на ускорение метаболизма, исчезнет бессонница и в целом улучшится качество жизни.

"Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Будет лучше метаболизм, исчезнет бессонница, вы сбросите до четырёх килограммов веса — в целом улучшится качество жизни", — сказала Бочарова в беседе с РИА "Новости".

Также позитивные изменения стоит ожидать в состоянии кожи. Специалист поясняет, что сахар является причиной разрушения коллагена — белка, благодаря которому кожа становится эластичнее, а морщины не появляются раньше времени.