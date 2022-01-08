Эндокринолог Бочарова рассказала, к чему может привести отказ от сладкого на месяц
Эффекта следует ожидать во всех системах организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона.
© Pixabay
Отказавшись от сладкого на месяц, человек может сбросить до четырёх килограммов лишнего веса. Об этом заявила эндокринолог Татьяна Бочарова, подчеркнув, что это также повлияет на ускорение метаболизма, исчезнет бессонница и в целом улучшится качество жизни.
"Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от желудочно-кишечного тракта до гормонального фона. Будет лучше метаболизм, исчезнет бессонница, вы сбросите до четырёх килограммов веса — в целом улучшится качество жизни", — сказала Бочарова в беседе с РИА "Новости".
Также позитивные изменения стоит ожидать в состоянии кожи. Специалист поясняет, что сахар является причиной разрушения коллагена — белка, благодаря которому кожа становится эластичнее, а морщины не появляются раньше времени.
Ранее Лайф писал, что эндокринолог Калинчев назвал бодипозитив рекламой ожирения. По его словам, в России от лишнего веса страдает 60% людей, а ожирение наблюдается у 20% населения.
Комментариев: 0