Нутрициолог Степанова рассказала, кому противопоказана красная рыба

Людям, страдающим от проблем с печенью или желчным пузырём, а также имеющим пищевую непереносимость красной рыбы, лучше всего будет отказаться от этого продукта либо вводить его в свой рацион постепенно. Об этом рассказала нутрициолог Алёна Степанова.

В беседе с РИА "Новости" она отметила полезность этого продукта. По словам Степановой, красная рыба улучшает обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, нормализует артериальное давление, в результате чего снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист также рассказала, как правильно выбрать этот продукт. По её словам, рыба должна быть правильного окраса: слишком бледный говорит о её несвежести, а чересчур яркий — о наличии красителей в корме рыбы.

"Для сохранения полезных веществ рекомендую рыбу не жарить, а тушить, варить или готовить на пару. Красная рыба отлично подходит для вечернего приёма пищи в качестве легкоусвояемого белка", — добавила Степанова.