Британский доктор Стивс назвала самые распространённые симптомы "омикрона"

Новый штамм коронавируса "омикрон" легко можно спутать с ОРВИ. Об этом заявила доктор Клэр Стивс из Великобритании.

Как пишет MedikForum, эта разновидность болезни отличается повышенной заразностью при менее серьёзных симптомах. При этом самыми распространёнными из них являются боль в горле, насморк и головная боль. В связи с этим доктор Стивс призвала правительство обновить официальный список симптомов коронавирусной инфекции.

"Такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, должны быть добавлены в список как можно скорее", — уверена Стивс.

Также заражённые омикрон-штаммом коронавируса жалуются на сильную усталость, повышенную температуру, "туман" в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.