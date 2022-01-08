Британский доктор Стивс назвала самые распространённые симптомы "омикрона"
Новая разновидность болезни является более заразной и отличается менее серьёзной симптоматикой.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" легко можно спутать с ОРВИ. Об этом заявила доктор Клэр Стивс из Великобритании.
Как пишет MedikForum, эта разновидность болезни отличается повышенной заразностью при менее серьёзных симптомах. При этом самыми распространёнными из них являются боль в горле, насморк и головная боль. В связи с этим доктор Стивс призвала правительство обновить официальный список симптомов коронавирусной инфекции.
"Такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, должны быть добавлены в список как можно скорее", — уверена Стивс.
Также заражённые омикрон-штаммом коронавируса жалуются на сильную усталость, повышенную температуру, "туман" в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.
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Ранее Лайф рассказал, что в России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заболевание было диагностировано у нескольких пациентов из регионов.
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