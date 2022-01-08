В Роспотребнадзоре заявили, что "омикрон" редко влияет на запахи и вкусы
В России уже есть не только "завозные" случаи инфицирования. Подхватывать новый штамм начали и те, кто не выезжал за пределы страны.
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Пациенты с "омикроном" редко жалуются на изменение вкуса или запаха. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"В случаях заражения вариантом "омикрон" характерные для CoViD-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Ранее учёные объяснили опасность бессимптомного течения коронавируса, подчеркнув, что эта тема стала особенно актуальна с распространением штамма "омикрон", при котором ковид протекает преимущественно в лёгкой и средней форме.
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