В Роспотребнадзоре заявили, что "омикрон" редко влияет на запахи и вкусы

Пациенты с "омикроном" редко жалуются на изменение вкуса или запаха. Об этом сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В случаях заражения вариантом "омикрон" характерные для CoViD-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко", — сказала она в беседе с РИА "Новости".