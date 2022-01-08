Китайские учёные допустили, что "омикрон" мог произойти от мышей

Омикрон-штамм коронавируса мог произойти не от человека, как предполагалось ранее, а от мышей. К такому выводу пришли учёные из Китайской академии наук.

Как говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of Genetics and Genomics, изначально грызуны заразились коронавирусной инфекцией от людей. Вирус мог мутировать в организме грызунов в течение года. Так и появился новый вариант ковида, которым впоследствии заразился человек, считают учёные.