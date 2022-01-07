Канцлер Австрии Нехаммер заболел ковидом и ушёл на домашний карантин

Согласно данным ведомства, чиновник во время отпуска общался с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус. Это и послужило причиной для сдачи теста. На данный момент болезнь протекает бессимптомно, но ещё до заражения он был привит тремя дозами вакцины от ковида. Сам Нехаммер заявляет, что чувствует себя хорошо, и говорит, что нет никаких причин для беспокойства, поскольку никаких симптомов заболевания у него нет.