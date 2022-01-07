Канцлер Австрии Нехаммер заболел ковидом и ушёл на домашний карантин
Известно, что до этого он сделал три дозы вакцины и сейчас переносит недуг бессимптомно.
Карл Нехаммер. Фото © ТАСС / ЕРА
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал ПЦР-тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. Сейчас чиновник находится на домашнем карантине, сообщает ведомство австрийского федерального канцлера.
"Канцлер Карл Нехаммер сдал сегодня положительный тест на коронавирус. <...> Он находится на домашнем карантине", — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, чиновник во время отпуска общался с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус. Это и послужило причиной для сдачи теста. На данный момент болезнь протекает бессимптомно, но ещё до заражения он был привит тремя дозами вакцины от ковида. Сам Нехаммер заявляет, что чувствует себя хорошо, и говорит, что нет никаких причин для беспокойства, поскольку никаких симптомов заболевания у него нет.
Ранее Лайф рассказывал, что контактировавший с вице-президентом США Харрис сотрудник заболел ковидом. Политик уже дважды сдала тест, и оба раза результат был отрицательным. Отмечается, что она не уйдёт на карантин, так как полностью вакцинирована.
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