МВД Казахстана опубликовало имена полицейских, погибших при беспорядках
В списке числятся семеро силовиков — из Тараза и Жамбылской области, Алма-Аты.
Портреты погибших при беспорядках в Казахстане полицейских Фото © Телеканал Qazaqstan
МВД Казахстана опубликовало список полицейских, погибших в ходе беспорядков, в нём семь человек.
Погибшие:
- Капитан полиции Тараза Сланбеков Рахат 1988 г.р.
- Старшина полиции Алма-Аты Камбетов Ринат 1988 г.р.
- Старший сержант полиции Алма-Аты Асылханов Ален 1993 г.р.
- Младший сержант полиции Жамбылской области Алмасов Нурболсын 1994 г.р.
- Прапорщик Ержанов Ербол 1976 г.р.
- Рядовой военнослужащий Кайсаров Мадияр 2002 г.р.
- Рядовой военнослужащий Аманов Айбат 2003 г.р.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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