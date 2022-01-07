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МВД Казахстана опубликовало имена полицейских, погибших при беспорядках

В списке числятся семеро силовиков — из Тараза и Жамбылской области, Алма-Аты.

7 января, 18:48
<p>Портреты погибших при беспорядках в Казахстане полицейских Фото © Телеканал Qazaqstan</p>

Портреты погибших при беспорядках в Казахстане полицейских Фото © Телеканал Qazaqstan

МВД Казахстана опубликовало список полицейских, погибших в ходе беспорядков, в нём семь человек.

Погибшие:

  • Капитан полиции Тараза Сланбеков Рахат 1988 г.р.
  • Старшина полиции Алма-Аты Камбетов Ринат 1988 г.р.
  • Старший сержант полиции Алма-Аты Асылханов Ален 1993 г.р.
  • Младший сержант полиции Жамбылской области Алмасов Нурболсын 1994 г.р.
  • Прапорщик Ержанов Ербол 1976 г.р.
  • Рядовой военнослужащий Кайсаров Мадияр 2002 г.р.
  • Рядовой военнослужащий Аманов Айбат 2003 г.р.
Военные Киргизии прибыли в Казахстан в рамках миротворческой миссии

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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