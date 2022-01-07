В Казахстане открыта горячая линия для тех, кто не смог улететь из страны из-за беспорядков
Пассажиры смогут узнать расписание и статус авиарейсов, порядок отмены или возврата авиабилетов.
Фото © Pexels
Посольство РФ в Казахстане сообщило об открытии на территории страны горячей линии для граждан, которые из-за массовых беспорядков в республике не смогли уехать на родину. Это даст им возможность узнать всю необходимую информацию по вопросам, связанным с авиасообщением.
"Получить информацию о расписании и статусе авиарейсов, порядке отмены или возврата авиабилетов возможно по телефонам горячей линии: +7 (717) 279-82-13 и +7 (717) 279-82-14", — говорится в сообщении телеграм-канала МИД России.
Ранее Лайф писал, что в Казахстане снова отключили интернет на фоне массовых беспорядков. С последнего включения он проработал ровно три часа. А это существенно затрудняет процесс поиска информации, в том числе связанной с вылетом самолётов.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0