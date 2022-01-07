В Казахстане открыта горячая линия для тех, кто не смог улететь из страны из-за беспорядков

Посольство РФ в Казахстане сообщило об открытии на территории страны горячей линии для граждан, которые из-за массовых беспорядков в республике не смогли уехать на родину. Это даст им возможность узнать всю необходимую информацию по вопросам, связанным с авиасообщением.

"Получить информацию о расписании и статусе авиарейсов, порядке отмены или возврата авиабилетов возможно по телефонам горячей линии: +7 (717) 279-82-13 и +7 (717) 279-82-14", — говорится в сообщении телеграм-канала МИД России.