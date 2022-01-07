Появилось видео задержания двух групп вооружённых людей в Алма-Ате
У одних обнаружили пистолет и нож, у других — охотничий карабин с патронами, дубинки, тару с бензином и золотые украшения.
Задержание вооружённых людей в Алма-Ате. Фото © Телеграм-канал / "Sputnik Казахстан"
Задержание вооружённых людей в Алма-Ате. Видео © Телеграм-канал / RT
В Алма-Ате полиция задержала две группы вооружённых людей, всего их семь человек. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
Кадры с места задержания вооружённых людей в Алма-Ате. Фото © Телеграм-канал / "Sputnik Казахстан"
Так, 7 января во второй половине дня на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Малая Желтоксан полицейские блокировали автомобиль BMW, на котором передвигались вооружённые люди. В салоне находились двое мужчин 1990 и 1998 года рождения. У них обнаружили пистолет и нож. Другая группа (из пяти мужчин) была задержана в Медеуском районе. Правоохранители установили квартиру, где они скрывались. Стражи порядка изъяли у них охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновую и металлическую дубинки, две пятилитровые тары с бензином, а также золотые изделия.
Кадры изъятого у задержанных вооружённых людей в Алма-Ате. Фото © Телеграм-канал / "Sputnik Казахстан"
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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