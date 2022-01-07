Появилось видео задержания двух групп вооружённых людей в Алма-Ате

Так, 7 января во второй половине дня на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Малая Желтоксан полицейские блокировали автомобиль BMW, на котором передвигались вооружённые люди. В салоне находились двое мужчин 1990 и 1998 года рождения. У них обнаружили пистолет и нож. Другая группа (из пяти мужчин) была задержана в Медеуском районе. Правоохранители установили квартиру, где они скрывались. Стражи порядка изъяли у них охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновую и металлическую дубинки, две пятилитровые тары с бензином, а также золотые изделия.