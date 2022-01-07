Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Назарбаевым
Ранее на фоне массовых протестов и беспорядков в местных СМИ стали появляться сообщения о том, что экс-президент якобы покинул территорию страны.
Фото © ТАСС / Михаил Метцел
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 7 января провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает БелТА.
"В ходе разговора подробно обсудили положение дел в Казахстане", — говорится в сообщении.
Напомним, на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны. Где именно сейчас находится экс-глава республики, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.
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