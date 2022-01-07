Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Назарбаевым

Напомним, на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны. Где именно сейчас находится экс-глава республики, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.