Токаев представит кандидатуру нового премьера Казахстана 11 января
После отставки кабмина временно исполняет обязанности премьера Алихан Смаилов.
Фото © Pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра 11 января. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
После отставки кабмина временно исполняет обязанности премьера Алихан Смаилов.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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