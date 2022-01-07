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Токаев представит кандидатуру нового премьера Казахстана 11 января

После отставки кабмина временно исполняет обязанности премьера Алихан Смаилов.

7 января, 17:11

Фото © Pixabay

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра 11 января. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

После отставки кабмина временно исполняет обязанности премьера Алихан Смаилов.

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От газа до погромов: Почему в Казахстане бушуют беспорядки

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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