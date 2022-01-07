Умер первый темнокожий лауреат "Оскара" Сидни Пуатье
Актёра, рыцаря, посла и победителя премии американской киноакадемии в номинации "Лучший актёр" не стало на 95-м году жизни.
Голливудский актёр и первый темнокожий мужчина, получивший премию "Оскар", Сидни Пуатье скончался в возрасте 94 лет, сообщает газета Mirror.
"Багамско-американский актёр был оскароносной голливудской звездой. Он прославился в Голливуде как настоящий первопроходец, оставивший за плечами более 50 фильмов", — отмечает издание.
В 1958 году Пуатье был первым среди темнокожих актёров, ставшим номинантом на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме Стэнли Крамера "Не склонившие головы". В 1963 году — первый темнокожий лауреат премии "Оскар" за роль в фильме "Полевые лилии". Также среди его наград числятся британская кинопремия BAFTA, "Золотой глобус" и "Грэмми". Артист снялся в десятках фильмов и телешоу, однако самыми кассовыми стали картины "Душной южной ночью", "Учителю, с любовью" и "Угадай, кто придёт к обеду?".
Кроме того, в 1974 году Пуатье был удостоен королевой Елизаветой II звания рыцаря-командора ордена Британской империи, а с 1997 по 2007 год работал послом Багамских Островов в Японии. Кроме того, был представителем государства при ЮНЕСКО.
Лайф писал, что сегодня также умер создатель "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский. С 1963 года он работал редактором на киностудии "Союзмультфильм" и в творческом объединении "Экран".
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