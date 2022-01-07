Умер первый темнокожий лауреат "Оскара" Сидни Пуатье

Голливудский актёр и первый темнокожий мужчина, получивший премию "Оскар", Сидни Пуатье скончался в возрасте 94 лет, сообщает газета Mirror.

"Багамско-американский актёр был оскароносной голливудской звездой. Он прославился в Голливуде как настоящий первопроходец, оставивший за плечами более 50 фильмов", — отмечает издание.

В 1958 году Пуатье был первым среди темнокожих актёров, ставшим номинантом на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме Стэнли Крамера "Не склонившие головы". В 1963 году — первый темнокожий лауреат премии "Оскар" за роль в фильме "Полевые лилии". Также среди его наград числятся британская кинопремия BAFTA, "Золотой глобус" и "Грэмми". Артист снялся в десятках фильмов и телешоу, однако самыми кассовыми стали картины "Душной южной ночью", "Учителю, с любовью" и "Угадай, кто придёт к обеду?".

Кроме того, в 1974 году Пуатье был удостоен королевой Елизаветой II звания рыцаря-командора ордена Британской империи, а с 1997 по 2007 год работал послом Багамских Островов в Японии. Кроме того, был представителем государства при ЮНЕСКО.