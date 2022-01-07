Экс-президент США Картер заявил, что американская нация балансирует на краю пропасти

По мнению бывшего президента США Джимми Картера, американская нация балансирует на краю пропасти и без незамедлительных действий рискует столкнуться с гражданским конфликтом, который разрушит демократию в США.

"По данным Исследовательского центра американской жизни, 36 процентов американцев — почти 100 миллионов взрослых представителей различных политических взглядов — согласны с тем, что традиционный американский образ жизни исчезает так быстро, что нам, возможно, придётся применить силу, чтобы спасти его", — обратил внимание бывший президент США, заявив, что подобный образ мышления способен нанести серьёзный ущерб демократической системе.

Политик затронул тему штурма Капитолия США, произошедшего в январе 2021 года. По его словам, общество должно было быть потрясено этими событиями, но ничего подобного не произошло. Он осудил республиканцев за то, что те одобряют применение силовых методов во внутренней политике, отрицая демократические ценности США.

"Теперь же я опасаюсь, что все те вещи, за которые мы так упорно боролись во всём мире — за право на свободные, справедливые выборы, которым не будут мешать политики-деспоты, которых не интересует ничего, кроме как их собственная власть, становятся всё менее устойчивыми у нас в стране", — заявил бывший президент в своей статье для The New York Times.

Джимми Картер считает, что для выживания американской демократии необходимо требовать от лидеров власти США, чтобы они следовали идеалам свободы и высоким стандартам поведения. Экс-президент также призвал граждан согласиться с фундаментальными конституционными принципами и нормами справедливости, вежливости и уважения к верховенству закона и сопротивляться поляризации, которая меняет политическую идентичность.

"Все мы люди, все мы американцы, и у нас есть общие надежды на процветание наших сообществ и нашей страны. Мы должны найти способы возобновить взаимодействие, уважительно и конструктивно ведя вежливые беседы с семьёй, друзьями и коллегами и коллективно противодействуя силам, разделяющим нас", — заключил Джимми Картер.