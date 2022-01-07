Пушков посоветовал Казахстану "бежать" от предложенной США поддержки

Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал Казахстану "бежать" от предложенной США помощи в ситуации с массовыми беспорядками. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.

По его словам, Вашингтон 20 лет "помогал" Афганистану, оказал "помощь" в организации госпереворота на Украине, "помогал" джихадистам в Сирии, а также предлагал свои услуги Белоруссии.

"Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону", — заключил сенатор.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс выразил надежду на мирное урегулирование конфликта в Казахстане и предложил поддержку своей страны.