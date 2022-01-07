Пушков посоветовал Казахстану "бежать" от предложенной США поддержки
Сенатор напомнил, как Вашингтон 20 лет "помогал" Афганистану и оказал "помощь" Украине в организации госпереворота.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал Казахстану "бежать" от предложенной США помощи в ситуации с массовыми беспорядками. Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.
По его словам, Вашингтон 20 лет "помогал" Афганистану, оказал "помощь" в организации госпереворота на Украине, "помогал" джихадистам в Сирии, а также предлагал свои услуги Белоруссии.
"Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону", — заключил сенатор.
Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс выразил надежду на мирное урегулирование конфликта в Казахстане и предложил поддержку своей страны.
"США, как партнёр народа и правительства Казахстана, готовы и хотят сотрудничать с казахстанскими властями и жителями по этому направлению", — заявил он.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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