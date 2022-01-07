Патриарх Кирилл назвал отказ женщин от рождения детей концом человечества
А разработки "искусственной утробы" предстоятель РПЦ назвал дьявольским покушением на божественную власть.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал разработки "искусственной утробы", назвав их дьявольским покушением на божественную власть, ведущим к концу человеческой истории. Об этом он заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".
"Если подобное [отказ женщин от деторождения] когда-нибудь произойдёт, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать — в каком-то смысле — конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на божественную власть", — подчеркнул он.
По словам Патриарха Кирилла, замена женщин "рожающими машинами" будет означать конец человека разумного. Подобное приведёт к тому, что личность "потеряет своё основное измерение".
"Тайна любви, когда любовь двух людей, объединившихся, как слово Божие говорит, в одно тело и одну душу, становится источником жизни для другого. Ну и что, заменить всё это механизмом, машиной? Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы!" — заключил священнослужитель.
Ранее Лайф рассказал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством. Лайф писал, почему православное Рождество отмечают именно 7 января и что можно и нельзя делать в этот день.
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