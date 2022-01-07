Патриарх Кирилл назвал отказ женщин от рождения детей концом человечества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал разработки "искусственной утробы", назвав их дьявольским покушением на божественную власть, ведущим к концу человеческой истории. Об этом он заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".

"Если подобное [отказ женщин от деторождения] когда-нибудь произойдёт, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать — в каком-то смысле — конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на божественную власть", — подчеркнул он.

По словам Патриарха Кирилла, замена женщин "рожающими машинами" будет означать конец человека разумного. Подобное приведёт к тому, что личность "потеряет своё основное измерение".