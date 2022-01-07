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Экс-советник Назарбаева Ертысбаев назвал заговор причиной беспорядков в Казахстане

По его мнению, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.

7 января, 15:36
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<p>Ермухамет Ертысбаев. Фото © Nur.kz</p>

Ермухамет Ертысбаев. Фото © Nur.kz

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает, что причиной беспорядков в стране стало предательство "в высших эшелонах власти". По его мнению, происходящее в республике является самым серьёзным кризисом "за 30 лет на всём постсоветском пространстве".

"Масштабы такой попытки государственного переворота, вооружённого мятежа поражают — настолько мощная организация, без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

Ертысбаев также заявил о существовании в горах тренировочных лагерей в течение нескольких лет, о которых молчали. По его мнению, целью заговорщиков было отстранение Касым-Жомарта Токаева от власти.

Токаев: "Забугорные деятели" стали соучастниками событий в Казахстане

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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