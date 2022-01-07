Экс-советник Назарбаева Ертысбаев назвал заговор причиной беспорядков в Казахстане

Экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев считает, что причиной беспорядков в стране стало предательство "в высших эшелонах власти". По его мнению, происходящее в республике является самым серьёзным кризисом "за 30 лет на всём постсоветском пространстве".

"Масштабы такой попытки государственного переворота, вооружённого мятежа поражают — настолько мощная организация, без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".