Глава МИД Франции Ле Дриан допустил закрытие "Северного потока – 2"
По словам политика, такие меры могут быть предприняты в случае обострений в Киеве.
"Северный поток – 2". Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вопрос о закрытии газопровода "Северный поток – 2" будет рассматриваться в числе ответных мер, если ситуация на границе с Украиной в будущем обострится.
"Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность в отношении "Северного потока – 2". Но я думаю, что, если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.
Ле Дриан уточнил, что в случае обострения агрессии по отношению к Украине стратегические последствия для Москвы будут очень серьёзными, однако это не отменяет необходимости продолжения диалога с Россией, уверен глава французского МИД.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
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