Глава МИД Франции Ле Дриан допустил закрытие "Северного потока – 2"

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вопрос о закрытии газопровода "Северный поток – 2" будет рассматриваться в числе ответных мер, если ситуация на границе с Украиной в будущем обострится.

"Это в первую очередь вопрос Германии. По поводу этого вопроса Франция всегда демонстрировала большую сдержанность в отношении "Северного потока – 2". Но я думаю, что, если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.