Главы МИД стран НАТО начали экстренную конференцию по предложениям России о безопасности

Главы МИД стран – членов НАТО 7 января начали экстренную видеоконференцию для обсуждения предложений РФ по вопросам безопасности. Эта встреча предваряет переговоры с Москвой на заседании Совета Россия – НАТО 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия – НАТО", — сообщил он.