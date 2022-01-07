Главы МИД стран НАТО начали экстренную конференцию по предложениям России о безопасности
Обсуждение проекта соглашения, который Москва предоставила альянсу и США, проходит в закрытом режиме.
Фото © Shutterstock
Главы МИД стран – членов НАТО 7 января начали экстренную видеоконференцию для обсуждения предложений РФ по вопросам безопасности. Эта встреча предваряет переговоры с Москвой на заседании Совета Россия – НАТО 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
"Видеоконференция министров началась. Они выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности и в контексте предстоящего 12 января заседания Совета Россия – НАТО", — сообщил он.
При этом официально штаб-квартира альянса ранее называла другую цель видеоконференции — ситуация на границе Украины.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
Комментариев: 0