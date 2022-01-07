Житель Алма-Аты рассказал Лайфу об обстановке после погромов мародёров

Житель Алма-Аты рассказал об обстановке после погромов мародёров © Telegram / SHOT

Житель Алма-Аты рассказал телеграм-каналу SHOT, как на самом деле сейчас живётся обычным гражданам, не участвующим в протестах и погромах собственного города. По словам Мурата Ералиева, жители пытаются своими силами защитить дома от мародёров. А ещё в городе дефицит хлеба, круп, связь с внешним миром возможна только через VPN.

"Мародёрства идут. <...> Ну, мародёры, скорее всего, это террористы и деструктивные организации, которые были нацелены на то, чтобы разрушать. По ночам они пытаются грабить дома. Своими силами жители города обороняются", — отметил Мурат Ералиев.

При этом мужчина подчеркнул, что сегодня обстановка в городе гораздо спокойнее. По его словам, чем дальше от центра, тем безопаснее, поскольку основная протестная активность была именно там. При этом Ералиев напомнил, что супермаркеты, стоматологии и иные организации, оказывающие услуги, до сих пор закрыты. Кроме того, в городе ещё наблюдается дефицит хлеба и круп. Что касается интернета, то доступ к нему по-прежнему ограничен, добавил он.

"Выходим сейчас в Сеть через VPN, чтобы хоть какую-то информацию получить", — заключил алмаатинец.