Житель Алма-Аты рассказал Лайфу об обстановке после погромов мародёров
Супермаркеты, стоматологии и другие организации, оказывающие услуги, до сих пор закрыты, отметил мужчина. Кроме того, по его словам, в городе наблюдается дефицит хлеба и круп.
Улица в Алма-Ате после ночных беспорядков. Кадр из видео © Telegram / "Протесты Казахстан"
Житель Алма-Аты рассказал об обстановке после погромов мародёров © Telegram / SHOT
Житель Алма-Аты рассказал телеграм-каналу SHOT, как на самом деле сейчас живётся обычным гражданам, не участвующим в протестах и погромах собственного города. По словам Мурата Ералиева, жители пытаются своими силами защитить дома от мародёров. А ещё в городе дефицит хлеба, круп, связь с внешним миром возможна только через VPN.
"Мародёрства идут. <...> Ну, мародёры, скорее всего, это террористы и деструктивные организации, которые были нацелены на то, чтобы разрушать. По ночам они пытаются грабить дома. Своими силами жители города обороняются", — отметил Мурат Ералиев.
При этом мужчина подчеркнул, что сегодня обстановка в городе гораздо спокойнее. По его словам, чем дальше от центра, тем безопаснее, поскольку основная протестная активность была именно там. При этом Ералиев напомнил, что супермаркеты, стоматологии и иные организации, оказывающие услуги, до сих пор закрыты. Кроме того, в городе ещё наблюдается дефицит хлеба и круп. Что касается интернета, то доступ к нему по-прежнему ограничен, добавил он.
"Выходим сейчас в Сеть через VPN, чтобы хоть какую-то информацию получить", — заключил алмаатинец.
А ранее Лайф публиковал фото последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана. На кадрах видно, что в помещении царит полная разруха. Протестующие разгромили не только всё внутри здания, но и на всей территории владений.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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