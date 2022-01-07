Сумма ущерба бизнесу Казахстана от массовых беспорядков увеличилась до $180 млн

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане продолжает расти и уже составляет, по приблизительным подсчётам, 78 млрд тенге (примерно $180 млн). Такие данные приводит телеканал "Хабар 24".

При этом ещё 6 января сообщалось, что общая сумма потерь бизнеса после массовых беспорядков в Казахстане составила 92 миллиона долларов. В результате акций протеста пострадали фасады, помещения, кроме того, были украдены оборудование, предметы интерьера, товарные запасы и дорогостоящая техника.