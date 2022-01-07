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Сумма ущерба бизнесу Казахстана от массовых беспорядков увеличилась до $180 млн

При этом ещё 6 января сообщалось, что общая сумма потерь предпринимателей составила $92 млн.

7 января, 13:59
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане продолжает расти и уже составляет, по приблизительным подсчётам, 78 млрд тенге (примерно $180 млн). Такие данные приводит телеканал "Хабар 24".

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Аблай Мырзахметов заявил, что совместно с кабмином отрабатываются механизмы возмещения ущерба.

Лайф публикует фото последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана

Лайф публикует фото последствий беспорядков в алма-атинской резиденции президента Казахстана

При этом ещё 6 января сообщалось, что общая сумма потерь бизнеса после массовых беспорядков в Казахстане составила 92 миллиона долларов. В результате акций протеста пострадали фасады, помещения, кроме того, были украдены оборудование, предметы интерьера, товарные запасы и дорогостоящая техника.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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