Сумма ущерба бизнесу Казахстана от массовых беспорядков увеличилась до $180 млн
При этом ещё 6 января сообщалось, что общая сумма потерь предпринимателей составила $92 млн.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане продолжает расти и уже составляет, по приблизительным подсчётам, 78 млрд тенге (примерно $180 млн). Такие данные приводит телеканал "Хабар 24".
Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Аблай Мырзахметов заявил, что совместно с кабмином отрабатываются механизмы возмещения ущерба.
При этом ещё 6 января сообщалось, что общая сумма потерь бизнеса после массовых беспорядков в Казахстане составила 92 миллиона долларов. В результате акций протеста пострадали фасады, помещения, кроме того, были украдены оборудование, предметы интерьера, товарные запасы и дорогостоящая техника.
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