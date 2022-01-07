В столице Казахстана формируют народные дружины для помощи полицейским
Среди добровольцев замечены спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Около 500 жителей Нур-Султана объединились в народные дружины для помощи полицейским в охране общественного порядка и важных государственных объектов. Об этом сообщил телеканал "Хабар 24".
"Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародёрства", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, среди добровольцев замечены спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0