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В столице Казахстана формируют народные дружины для помощи полицейским

Среди добровольцев замечены спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры.

7 января, 13:34
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Около 500 жителей Нур-Султана объединились в народные дружины для помощи полицейским в охране общественного порядка и важных государственных объектов. Об этом сообщил телеканал "Хабар 24".

"Неравнодушные казахстанцы изъявили желание вместе с сотрудниками полиции защитить мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародёрства", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, среди добровольцев замечены спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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