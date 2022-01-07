Песков: Шойгу постоянно докладывает Путину о миротворческой миссии в Казахстане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в постоянном режиме докладывает президенту Владимиру Путину о ходе переброски российских военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.