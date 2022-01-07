Песков: Шойгу постоянно докладывает Путину о миротворческой миссии в Казахстане
Российские военные отправились туда в рамках операции Организации Договора о коллективной безопасности.
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Фото © Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в постоянном режиме докладывает президенту Владимиру Путину о ходе переброски российских военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Министр обороны РФ Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач", — уточнил представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказал, что в Алма-Ату прибыло девять Ил-76 с российскими миротворцами из миссии ОДКБ. Военные окажут содействие местным правоохранительным органам в стабилизации ситуации, а также обеспечат охрану государственных и военных объектов в городе. Позднее с аэродрома Чкаловский в Казахстан вылетело ещё 12 самолётов с российскими миротворцами.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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