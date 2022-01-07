Путин созвонился с коллегами по ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане
Лидеры сошлись во мнении, что одной из их главных задач является недопущение вторжения на территорию этой страны бандформирований извне.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
Президент России Владимир Путин в четверг и пятницу провёл телефонные разговоры относительно ситуации в Казахстане со своими коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в числе собеседников был и глава государства, столкнувшегося с беспорядками, Касым-Жомарт Токаев.
"Вчера и сегодня президент Путин провёл целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран – членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", — рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также, по его словам, Путин неоднократно созванивался с президентом Токаевым.
Лидеры обсудили актуальные вопросы международной повестки и двусторонние отношения, а также события в Казахстане. Лукашенко сначала провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а затем с Путиным. Говоря о деятельности миротворческих сил ОДКБ на территории Казахстана, политики сошлись во мнении, что одной из их главных задач является недопущение проникновения на территорию обсуждаемой страны бандформирований извне, чтобы местные власти и граждане смогли самостоятельно решить свои внутренние проблемы.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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