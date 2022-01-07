Путин созвонился с коллегами по ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане

Президент России Владимир Путин в четверг и пятницу провёл телефонные разговоры относительно ситуации в Казахстане со своими коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в числе собеседников был и глава государства, столкнувшегося с беспорядками, Касым-Жомарт Токаев.

"Вчера и сегодня президент Путин провёл целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран – членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении", — рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также, по его словам, Путин неоднократно созванивался с президентом Токаевым.