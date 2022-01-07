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Лидер Китая Си Цзиньпин осудил подстрекательства извне к "цветной революции" в Казахстане

Также глава КНР отметил, что Пекин решительно осуждает любые попытки подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать дальнейшему экономическому сотрудничеству.

7 января, 13:32
<p>Си Цзиньпин. Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/transcripts/60670/photos/59269" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Пекин выступает против внешних сил, которые провоцируют погромы и "цветную революцию" в Казахстане. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своём послании президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

"Китай выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к "цветной революции", — сказано в сообщении, которое приводит Центральное телевидение КНР.

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Также Си Цзиньпин отметил, что Китай намерен решительно выступить против любых попыток подорвать дружбу с Казахстаном и помешать дальнейшему сотрудничеству.

А ранее востоковед Евгений Сатановский в беседе с Лайфом объяснил, с какими "иностранными бандитами" имеет дело Казахстан. Специалист отметил удивительно скоординированные действия участников беспорядков, подчеркнув, что они выучены даже лучше, чем силовики.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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