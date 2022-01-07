Лидер Китая Си Цзиньпин осудил подстрекательства извне к "цветной революции" в Казахстане
Также глава КНР отметил, что Пекин решительно осуждает любые попытки подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать дальнейшему экономическому сотрудничеству.
Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Пекин выступает против внешних сил, которые провоцируют погромы и "цветную революцию" в Казахстане. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своём послании президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.
"Китай выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к "цветной революции", — сказано в сообщении, которое приводит Центральное телевидение КНР.
Также Си Цзиньпин отметил, что Китай намерен решительно выступить против любых попыток подорвать дружбу с Казахстаном и помешать дальнейшему сотрудничеству.
А ранее востоковед Евгений Сатановский в беседе с Лайфом объяснил, с какими "иностранными бандитами" имеет дело Казахстан. Специалист отметил удивительно скоординированные действия участников беспорядков, подчеркнув, что они выучены даже лучше, чем силовики.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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