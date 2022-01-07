Лидер Китая Си Цзиньпин осудил подстрекательства извне к "цветной революции" в Казахстане

Пекин выступает против внешних сил, которые провоцируют погромы и "цветную революцию" в Казахстане. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своём послании президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

"Китай выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к "цветной революции", — сказано в сообщении, которое приводит Центральное телевидение КНР.

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай намерен решительно выступить против любых попыток подорвать дружбу с Казахстаном и помешать дальнейшему сотрудничеству.