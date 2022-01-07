Миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют ключевые объекты и не привлекаются к боевым мероприятиям

Миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативным боевым мероприятиям в Казахстане — они занимаются охраной жизненно важных объектов, аэродромов, социальной инфраструктуры. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

"По договорённости с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативным боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране", — говорится в сообщении ведомства.