Миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют ключевые объекты и не привлекаются к боевым мероприятиям
Решение о направлении коллективных миротворческих сил в республику было принято 6 января.
Прибытие миротворцев в Казахстан © Минобороны РФ
Миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативным боевым мероприятиям в Казахстане — они занимаются охраной жизненно важных объектов, аэродромов, социальной инфраструктуры. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
"По договорённости с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативным боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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