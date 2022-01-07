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Джулия Фокс подтвердила роман с Канье Уэстом и рассказала о подарке "как у Ким"

Актриса снялась в романтической фотосессии с рэпером и рассказала о начале отношений.

7 января, 14:53
<p>Канье Уэст и Джулия Фокс на романтической фотосессии. Фото © <a href="https://www.interviewmagazine.com/culture/date-night" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Interview</a>. </p>

Канье Уэст и Джулия Фокс на романтической фотосессии. Фото © Interview.

Актриса Джулия Фокс подтвердила свой роман с рэпером Канье Уэстом и снялась в парной фотосессии для журнала Interview. С этим же изданием она поделилась подробностями их свиданий и рассказала о романтических поступках музыканта и знакомстве.

По словам актрисы, она встретила Канье Уэста в Майами перед Новым годом и почувствовала с ним "мгновенную связь". Фокс похвасталась, что ей весело быть рядом с рэпером, а ещё он смог заставить её смеяться, танцевать и улыбаться всю ночь.

"Его энергия настолько крутая, что хочется быть рядом с ним. Мы решили сохранить эту связь и полетели обратно в Нью-Йорк, чтобы посмотреть вместе постановку "Игра в раба", — рассказала Джулия Фокс.

По окончании спектакля пара поужинала в одном из любимых ресторанов актрисы — Carbone, где Уэст устроил для неё фотосессию. После этого, по словам Фокс, рэпер привёл её в гостиничный номер, буквально набитый одеждой.

Канье Уэст и Джулия Фокс на романтической фотосессии. Фото © Interview

Канье Уэст и Джулия Фокс на романтической фотосессии. Фото © Interview

"Это был сюрприз. Кто делает такое на втором свидании? И вообще на свидании. У нас всё идёт естественным образом. Не знаю, куда мы движемся, но, если это похоже на будущее, оно мне нравится", — заключила девушка.

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Кстати, в 2012 году тот же приём Канье Уэст применял и к бывшей супруге Ким Кардашьян, тогда рэпер полностью изменил стиль своей будущей жены.

А ранее Канье Уэст похвастался сходством с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению музыканта, он имеет такое же влияние на современную культуру, как президент России на мировую политику.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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