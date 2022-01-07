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Военные Киргизии прибыли в Казахстан в рамках миротворческой миссии

Подразделение со штатной военной техникой доставили самолётами на аэродром Алма-Аты.

7 января, 15:51
<p>Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Фото © Минобороны России</p>

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Фото © Минобороны России

Военно-транспортные самолёты Ил-76 ВКС России доставили в Казахстан военных и технику Вооружённых сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Российской военно-транспортной авиацией осуществлена переброска военнослужащих Вооружённых сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в сообщении ведомства.

Вылет состоялся с киргизского аэродрома Кант, борт прибыл в Алма-Ату.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют ключевые объекты и не привлекаются к боевым мероприятиям

Миротворцы ОДКБ в Казахстане охраняют ключевые объекты и не привлекаются к боевым мероприятиям

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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