Военные Киргизии прибыли в Казахстан в рамках миротворческой миссии
Подразделение со штатной военной техникой доставили самолётами на аэродром Алма-Аты.
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане. Фото © Минобороны России
Военно-транспортные самолёты Ил-76 ВКС России доставили в Казахстан военных и технику Вооружённых сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Российской военно-транспортной авиацией осуществлена переброска военнослужащих Вооружённых сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", — говорится в сообщении ведомства.
Вылет состоялся с киргизского аэродрома Кант, борт прибыл в Алма-Ату.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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