В Химках мощный пожар охватил склад
Площадь возгорания достигла 2,8 тысячи квадратных метров.
Фото © Пресс-служба МЧС России
Пожар на складе в Химках. Видео © Пресс-служба МЧС России
В подмосковных Химках горит продовольственный склад, сообщает пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания в одноэтажном панельном здании, где хранятся лакокрасочные изделия и продукты питания, достигла 2,8 тысячи квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению привлекалось 49 человек и 15 единиц техники.
Ранее Лайф рассказал, что историк Владимир Яранцев погиб при пожаре в захламлённой квартире в Петербурге. Вместе с ним находилась и его супруга, она получила ожоги первой и второй степени, острое отравление дымом.
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