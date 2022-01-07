В Химках мощный пожар охватил склад

Пожар на складе в Химках. Видео © Пресс-служба МЧС России

В подмосковных Химках горит продовольственный склад, сообщает пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания в одноэтажном панельном здании, где хранятся лакокрасочные изделия и продукты питания, достигла 2,8 тысячи квадратных метров.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению привлекалось 49 человек и 15 единиц техники.