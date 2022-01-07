НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Химках мощный пожар охватил склад

Площадь возгорания достигла 2,8 тысячи квадратных метров.

7 января, 16:18

Фото © Пресс-служба МЧС России

Пожар на складе в Химках. Видео © Пресс-служба МЧС России

В подмосковных Химках горит продовольственный склад, сообщает пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания в одноэтажном панельном здании, где хранятся лакокрасочные изделия и продукты питания, достигла 2,8 тысячи квадратных метров.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. К тушению привлекалось 49 человек и 15 единиц техники.

"Аж дом вздрогнул": В Приамурье прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

"Аж дом вздрогнул": В Приамурье прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Ранее Лайф рассказал, что историк Владимир Яранцев погиб при пожаре в захламлённой квартире в Петербурге. Вместе с ним находилась и его супруга, она получила ожоги первой и второй степени, острое отравление дымом.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1