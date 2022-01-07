КНБ опроверг сообщения о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша

Комитет нацбезопасности Казахстана опроверг сообщения о задержании в Алма-Ате племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева Самата Абиша.

"Информация о якобы задержании 7 января 2022 года в Алма-Ате первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер", — сообщили в ведомстве.