КНБ опроверг сообщения о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша
Информацию об этом сегодня опубликовало издание Orda.kz, однако позже аннулировало сообщение, признав ошибку.
Самат Абиш. Фото © gov.kz
Комитет нацбезопасности Казахстана опроверг сообщения о задержании в Алма-Ате племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева Самата Абиша.
"Информация о якобы задержании 7 января 2022 года в Алма-Ате первого заместителя председателя КНБ РК Самата Абиша не соответствует действительности и носит провокационный характер", — сообщили в ведомстве.
Информацию о задержании Абиша сегодня опубликовало издание Orda.kz, однако позже аннулировало сообщение, признав ошибку.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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