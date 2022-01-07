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"Приступ глупости и злости": МИД РФ ответил Собчак после её попытки поиронизировать над Захаровой

Телеведущая выложила в "Телеграме" скриншот с "подшучивающим" над словами представителя ведомства содержанием.

7 января, 17:25
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<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Телеграм-канал Министерства иностранных дел России ответил журналистке Ксении Собчак из-за её попытки поиронизировать над словами представителя ведомства Марии Захаровой о беспорядках в Казахстане.

Ранее Захарова заявила, что в Белом доме не понимают, что происходит в Казахстане. В ответ на это Собчак выложила в своём телеграм-канале скриншот поста из "Твиттера", "иронизирующий" над словами представителя МИД.

Фото © Telegram / Ксения Собчак

Фото © Telegram / Ксения Собчак

"Это не у Захаровой неувязочка, а у вас приступ глупости и злости, в пылу которого вы снова всё перепутали. О непонимании ситуации вокруг обращения Казахстана в ОДКБ заявила ваш кумир Джен Псаки. Но, вообще, это прекрасно, что вы читаете федеральные СМИ. Главное, чтобы не по утрам", — подчеркнули в телеграм-канале МИД.

Попутно ведомство поздравило журналистку с Рождеством.

Захарова раскритиковала заявления о том, что Казахстан станет для России "вторым Афганистаном"

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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