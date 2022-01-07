"Приступ глупости и злости": МИД РФ ответил Собчак после её попытки поиронизировать над Захаровой
Телеведущая выложила в "Телеграме" скриншот с "подшучивающим" над словами представителя ведомства содержанием.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Телеграм-канал Министерства иностранных дел России ответил журналистке Ксении Собчак из-за её попытки поиронизировать над словами представителя ведомства Марии Захаровой о беспорядках в Казахстане.
Ранее Захарова заявила, что в Белом доме не понимают, что происходит в Казахстане. В ответ на это Собчак выложила в своём телеграм-канале скриншот поста из "Твиттера", "иронизирующий" над словами представителя МИД.
Фото © Telegram / Ксения Собчак
"Это не у Захаровой неувязочка, а у вас приступ глупости и злости, в пылу которого вы снова всё перепутали. О непонимании ситуации вокруг обращения Казахстана в ОДКБ заявила ваш кумир Джен Псаки. Но, вообще, это прекрасно, что вы читаете федеральные СМИ. Главное, чтобы не по утрам", — подчеркнули в телеграм-канале МИД.
Попутно ведомство поздравило журналистку с Рождеством.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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