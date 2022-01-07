Ранее Захарова заявила, что в Белом доме не понимают, что происходит в Казахстане . В ответ на это Собчак выложила в своём телеграм-канале скриншот поста из "Твиттера", "иронизирующий" над словами представителя МИД.

"Это не у Захаровой неувязочка, а у вас приступ глупости и злости, в пылу которого вы снова всё перепутали. О непонимании ситуации вокруг обращения Казахстана в ОДКБ заявила ваш кумир Джен Псаки. Но, вообще, это прекрасно, что вы читаете федеральные СМИ. Главное, чтобы не по утрам", — подчеркнули в телеграм-канале МИД.