Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео
Авария произошла на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический Вал.
Момент ДТП в Москве, в котором пострадало три человека. Видео © Телеграм-канал / "Дептранс. Оперативно"
Момент смертельного ДТП в Москве. Видео © Телеграм-канал / "Дептранс. Оперативно"
В Москве на пересечении Хамовнического Вала и Лужнецкого проезда произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, двое пострадали, сообщила Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.
По предварительным данным, водитель Geely, двигаясь по Хамовническому Валу, выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с Audi. Удар пришёлся на боковую часть немецкой машины.
В результате столкновения погиб пассажир Audi, ещё два человека — водители обоих авто — пострадали. Движение на участке уже восстановлено.
"По факту ДТП будут проведены все необходимые проверочные действия, в том числе на наличие состояния опьянения у водителей транспортных средств", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал о жёстком ДТП с участием скорой в центре Москвы, которое попало на видео. В результате аварии один человек погиб, ещё один получил ранения.
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