Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео

Момент смертельного ДТП в Москве. Видео © Телеграм-канал / "Дептранс. Оперативно"

В Москве на пересечении Хамовнического Вала и Лужнецкого проезда произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, двое пострадали, сообщила Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель Geely, двигаясь по Хамовническому Валу, выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с Audi. Удар пришёлся на боковую часть немецкой машины.

В результате столкновения погиб пассажир Audi, ещё два человека — водители обоих авто — пострадали. Движение на участке уже восстановлено.

"По факту ДТП будут проведены все необходимые проверочные действия, в том числе на наличие состояния опьянения у водителей транспортных средств", — говорится в сообщении.