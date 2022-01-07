НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео

Авария произошла на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический Вал.

7 января, 18:35

Момент ДТП в Москве, в котором пострадало три человека. Видео © Телеграм-канал / "Дептранс. Оперативно"

Момент смертельного ДТП в Москве. Видео © Телеграм-канал / "Дептранс. Оперативно"

В Москве на пересечении Хамовнического Вала и Лужнецкого проезда произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, двое пострадали, сообщила Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель Geely, двигаясь по Хамовническому Валу, выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с Audi. Удар пришёлся на боковую часть немецкой машины.

В результате столкновения погиб пассажир Audi, ещё два человека — водители обоих авто — пострадали. Движение на участке уже восстановлено.

Два подростка и один взрослый погибли в ДТП в Ульяновской области

Два подростка и один взрослый погибли в ДТП в Ульяновской области

"По факту ДТП будут проведены все необходимые проверочные действия, в том числе на наличие состояния опьянения у водителей транспортных средств", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал о жёстком ДТП с участием скорой в центре Москвы, которое попало на видео. В результате аварии один человек погиб, ещё один получил ранения.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1