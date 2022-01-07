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Блинкен заявил, что Запад в прошлом не давал Москве обещаний о нерасширении НАТО

При этом глава Госдепа не исключил, что РФ и США могут наладить диалог по темам, где стороны "могут взаимодействовать".

7 января, 18:57

Энтони Блинкен © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад в прошлом не давал Москве гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

"Москва продвигает ложную интерпретацию, согласно которой... НАТО после окончания холодной войны пообещало не принимать в свои ряды страны Восточной Европы и НАТО нарушило эти обещания", — сказал он во время выступления в Госдепе.

Блинкен добавил, что ключевой в альянсе была как раз "политика открытых дверей", поэтому он "никогда не обещал не принимать новых членов".

Также глава Госдепа не исключил, что Москва и Вашингтон могут наладить диалог по темам, где стороны "могут взаимодействовать".

Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае провала переговоров с РФ

Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае провала переговоров с РФ

Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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