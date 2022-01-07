Блинкен заявил, что Запад в прошлом не давал Москве обещаний о нерасширении НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад в прошлом не давал Москве гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

"Москва продвигает ложную интерпретацию, согласно которой... НАТО после окончания холодной войны пообещало не принимать в свои ряды страны Восточной Европы и НАТО нарушило эти обещания", — сказал он во время выступления в Госдепе.

Блинкен добавил, что ключевой в альянсе была как раз "политика открытых дверей", поэтому он "никогда не обещал не принимать новых членов".

Также глава Госдепа не исключил, что Москва и Вашингтон могут наладить диалог по темам, где стороны "могут взаимодействовать".