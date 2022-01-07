Блинкен назвал требования РФ по безопасности "непроходными"

Госсекретарь США Энтони Блинкен счёл требования России по безопасности "абсолютно непроходными", назвав действия Москвы стратегией с целью обвинить Запад в возможном срыве диалога. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдепартаменте.

"Я думаю, что определённым образом это является частью стратегии — выдвинуть список абсолютно непроходных требований, а затем утверждать, что другая сторона не желает взаимодействовать, и использовать это как своего рода обоснование для агрессивных действий", — сказал Блинкен.