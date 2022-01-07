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Блинкен назвал требования РФ по безопасности "непроходными"

Политик считает, что таким образом Москва пытается найти "обоснование для агрессивных действий".

7 января, 19:08
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен счёл требования России по безопасности "абсолютно непроходными", назвав действия Москвы стратегией с целью обвинить Запад в возможном срыве диалога. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдепартаменте.

"Я думаю, что определённым образом это является частью стратегии — выдвинуть список абсолютно непроходных требований, а затем утверждать, что другая сторона не желает взаимодействовать, и использовать это как своего рода обоснование для агрессивных действий", — сказал Блинкен.

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Блинкен заявил, что Запад в прошлом не давал Москве обещаний о нерасширении НАТО

Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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