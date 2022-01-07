Это страшное слово "френдзона": Как понять, что парень видит в девушке только друга

1. Свободно флиртует с вами

Если парень открыто с вами флиртует, так же как и с другими девушками, к сожалению, это тревожный знак — он не придаёт значения вашим чувствам и видит в вас только друга. Влюблённый же, наоборот, становится осторожен в поступках и действиях.

2. Представляет знакомым как свою подругу

Если парень в вас не влюблён, он не стремится представить вас близким людям. А если такая возможность всё же представилась, он либо забудет о вас рассказать, либо скажет, что вы просто друг.

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3. Не пытается вести себя лучше рядом с вами

Когда влюблённый парень хочет завоевать девушку, он пытается произвести на неё впечатление, отмечает Мишель Девани. Он начинает следить за внешностью, речью и поступками, чтобы дама сердца могла им гордиться. Если же парень видит в вас просто друга, то ему будет неважно, что вы он нём подумаете.

4. Оказывает знаки внимания другим девушкам и обсуждает их с вами

Влюблённый парень чаще всего заботится о ваших чувствах и не позволяет себе обращать внимание на других девушек. Если же он свободно обсуждает с вами появившуюся в поле зрения красотку, то вы для него не больше чем друг.

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5. Вы для него не в приоритете

Если вы занимаете в сердце парня особое место, он отложит все важные дела, чтобы быть рядом с вами или броситься вам на помощь. Однако если общение с вами всегда оказывается не в приоритете, то шансов на роман у вас нет.

6. Он не хочет узнать о вас побольше

Если парень влюблён, ему будет интересна каждая деталь, связанная с вами: карьера, хобби, мнение по тому или иному поводу. Однако если разговоры о вас его мало интересуют, скорее всего, он видит в вас лишь приятельницу.

7. Он предпочитает не проводить время только с вами