5 знаков, которые помогут девушкам распознать опасного парня

Пользовательница "Реддит" Future_Line_4253 поинтересовалась у девушек в соцсети, на что нужно смотреть, чтобы по незнанию не связаться с человеком, жизнь с которым будет похожа на сожительство с пороховой бочкой. Собрали пять самых популярных ответов, которые помогут распознать абьюзера на ранней стадии.

Отношение к отказам

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"Он не может принять ответ "нет", даже пытается спорить с вами о ваших же чувствах. Что-то вроде "да ты не можешь / не должна испытывать такие эмоции" и так далее. Он не в состоянии извиниться или хотя бы признать, что был неправ. У него вспыльчивый характер и он не думает его контролировать, вместо этого пытается контролировать вас", — badb-crow.

Отношение к животным

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"Он считает, что издеваться над животными, — это что-то забавное или нормальное", — PaddlesOwnCanoe. "Из-за этого я закончила свои первые серьёзные отношения. Я узнала, что, когда меня не было рядом, он и его друзья намеренно ездили и сбивали животных. Грёбаный подонок, десять лет прошло, а я всё ещё его ненавижу. Теперь в два раза больше", — atomicboogeyman. "Я согласна с этим полностью, потому что в большинстве случаев (согласно статистике) люди, которые способны убивать животных ради развлечения, с большей вероятностью могут стать серийными убийцами", — Sloth_like_Link365.

Границы

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"Не понимает и не принимает границы — ваши, чьи-то ещё или даже правовые", — spanglesandbambi. "Всё точно так! Я усвоила это на собственном горьком опыте. Сначала он не принял мой отказ пойти смотреть ужастик, а потом — в ответ на секс. Сейчас я пытаюсь предъявить ему обвинения в сексуальном насилии", — FleurCouture.

Совместное будущее

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"Разговоры о будущем и любви по гроб жизни. Если вы только начали общаться с мужчиной, а он уже начал разглагольствовать о грядущих отпусках, которые вы "проведёте вместе", — БЕГИТЕ. Это лишь простой способ заняться сексом с женщиной, создав для неё иллюзию безопасности", — maa9144.

Извинения по пустякам

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