5 знаков, которые помогут девушкам распознать опасного парня
"Любовь зла..." Продолжение знают все. Сложно предугадать, что скрывает будущий партнёр, но девушки с опытом уже выяснили все "красные флаги", которые раскроют потенциального абьюзера.
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Пользовательница "Реддит" Future_Line_4253 поинтересовалась у девушек в соцсети, на что нужно смотреть, чтобы по незнанию не связаться с человеком, жизнь с которым будет похожа на сожительство с пороховой бочкой. Собрали пять самых популярных ответов, которые помогут распознать абьюзера на ранней стадии.
Отношение к отказам
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"Он не может принять ответ "нет", даже пытается спорить с вами о ваших же чувствах. Что-то вроде "да ты не можешь / не должна испытывать такие эмоции" и так далее. Он не в состоянии извиниться или хотя бы признать, что был неправ. У него вспыльчивый характер и он не думает его контролировать, вместо этого пытается контролировать вас", — badb-crow.
Отношение к животным
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"Он считает, что издеваться над животными, — это что-то забавное или нормальное", — PaddlesOwnCanoe.
"Из-за этого я закончила свои первые серьёзные отношения. Я узнала, что, когда меня не было рядом, он и его друзья намеренно ездили и сбивали животных. Грёбаный подонок, десять лет прошло, а я всё ещё его ненавижу. Теперь в два раза больше", — atomicboogeyman.
"Я согласна с этим полностью, потому что в большинстве случаев (согласно статистике) люди, которые способны убивать животных ради развлечения, с большей вероятностью могут стать серийными убийцами", — Sloth_like_Link365.
Границы
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"Не понимает и не принимает границы — ваши, чьи-то ещё или даже правовые", — spanglesandbambi.
"Всё точно так! Я усвоила это на собственном горьком опыте. Сначала он не принял мой отказ пойти смотреть ужастик, а потом — в ответ на секс. Сейчас я пытаюсь предъявить ему обвинения в сексуальном насилии", — FleurCouture.
Совместное будущее
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"Разговоры о будущем и любви по гроб жизни. Если вы только начали общаться с мужчиной, а он уже начал разглагольствовать о грядущих отпусках, которые вы "проведёте вместе", — БЕГИТЕ. Это лишь простой способ заняться сексом с женщиной, создав для неё иллюзию безопасности", — maa9144.
Извинения по пустякам
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"Будьте бдительны, если они чрезмерно извиняются, когда вы указываете на какой-то незначительный проступок или качество. Что-то вроде "прости меня, что я доел твою булку, я САМЫЙ УЖАСНЫЙ парень на земле, я просто мерзавец. Почему ты меня до сих пор терпишь, ведь я такой никчёмный". На деле же это очередная тактика манипуляции, которая со временем заставляет девушку отказываться от попыток устанавливать границы и даже заикаться о том, что им не нравится в партнёре", — OpinionatedNonsense.
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