Как изменились актёры сериала "Две судьбы" спустя 13 лет

Сериал "Две судьбы" шёл с 2002 по 2008 год и стал одной из самых популярных телемелодрам нулевых. Через историю сложных взаимоотношений двух женщин зрителям показали портрет целой страны. А вот как сложились судьбы реальных людей, сыгравших полюбившихся всем персонажей.

Мария Аниканова (Светлана Юсупова)

Мария Аниканова. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © "Кинопоиск"

Во втором сезоне сериала Аниканова заменила выбывшую из актёрского состава Ольгу Понизову и в итоге обрела всероссийскую популярность. Но не семейное счастье: Мария трижды выходила замуж, и все браки в итоге распадались. От третьего по счёту супруга, коллеги по цеху Андрея Сипина, актриса родила дочь. Именно ребёнку Аниканова уделяет всё своё время, свободное от съёмок в кино и выступлений в театре.

Екатерина Семёнова (Вера)

Екатерина Семёнова. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © "Кинопоиск"

Благодаря главной роли в сериале "Две судьбы" Семёнова тоже стала всенародной любимицей. Но личная жизнь у неё складывалась не столь удачно. Актриса дважды выходила замуж и в каждом из браков родила по одному ребёнку: сына Никиту от актёра Антона Табакова и дочь Машу от бизнесмена Кирилла Сигала. Екатерина больше не утруждает себя официальными отношениями, зато продолжает быть востребованной в кино и театре.

Анжелика Вольская (Лида)

Анжелика Вольская. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © "Кинопоиск"

Анжелика Вольская сыграла в сериале стерву Лиду, которая приехала в Москву, чтобы найти себе перспективного жениха. В реальной жизни актрисе удалось это сделать не сразу. В первом браке, продлившемся десять лет, артистка родила сына Андрея, который в итоге пошёл по её профессиональным стопам. Вторым мужем Вольской стал актёр Дмитрий Ячевский, с которым она познакомилась на очередных съёмках. Анжелика много работает в театре, продолжает сниматься в кино, а в свободное время путешествует с супругом по миру.

Александр Мохов (Иван)

Александр Мохов. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © "Кинопоиск"

Через год после премьеры сериала распался первый брак актёра, который продлился 18 лет. В 2003 году он женился во второй раз, а в 2015-м — в третий, причём каждая из жён дарила Александру Мохову сына. С профессиональной точки зрения "Две судьбы" не стали для артиста прорывом, ведь в кино он дебютировал в далёком 1986 году. Параллельно со съёмками в различных проектах Мохов играет в театре и преподаёт в Школе-студии МХАТ.

Дмитрий Щербина (Степан Розанов)

Дмитрий Щербина. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", кадр из видео YouTube / TV Center

Испытания, которые выпали на долю Дмитрия Щербины после премьеры сериала, не идут ни в какое сравнение с судьбами сыгранных им за годы карьеры персонажей. В 2004 году актёр женился, а спустя девять месяцев стал отцом мальчика по имени Прохор. Брак распался уже через три года, а через три дня после развода Прохор утонул во время отдыха на даче. К этому моменту Дмитрий уже жил с другой женщиной, которая ждала от него дочь. Позже на свет появилась вторая девочка, но этот брак тоже потерпел крах, и в итоге актёру запретили видеться с детьми. Сейчас у него есть третья семья, в которой он воспитывает дочь.

Мария Куликова (Надя)

Мария Куликова. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © "Кинопоиск"

Надя, сыгранная Марией Куликовой, по сюжету лишилась жизни, зато сама актриса нашла на съёмочной площадке личное счастье, познакомившись с коллегой по сериалу Денисом Матросовым. Перед тем как узаконить отношения, пара долгое время жила вместе, а через несколько лет после свадьбы у супругов родился сын Иван. Впрочем, брак сохранить не удалось, и Мария долгое время воспитывала ребёнка в одиночку. Сейчас актриса всё своё время проводит перед камерами, но, несмотря на плотный график, она успела построить новые отношения — с актёром Виталием Кудрявцевым.

Анатолий Руденко (Петя Юсупов)

Анатолий Руденко. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © Wikimedia Commons

Руденко приобрёл определённую популярность ещё во время съёмок в сериале "Простые истины", а "Две судьбы" закрепили за ним статус крепкого профессионала. Через два года после премьеры сериала актёр закончил Театральный институт имени Бориса Щукина и сейчас служит в Театре Российской армии. Анатолий женат на актрисе Елене Дудиной, которая в 2012 году родила ему дочь.

Анна Горшкова (Даша Волошина)

Анна Горшкова. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © "Кинопоиск"

После "Двух судеб" Анна Горшкова неожиданно для себя стала востребованной артисткой, хотя в юности не собиралась связывать свою жизнь с кино. О личной жизни актриса предпочитает не распространяться, но недолгий брак с бизнесменом Михаилом Борщёвым, который был старше её на 15 лет, скрыть всё же не удалось. Семью Горшкова в итоге так и не создала, на профессиональном поприще после роли Даши Волошиной у неё в последнее время тоже нет особых успехов.

Людмила Артемьева (Жанна)

Людмила Артемьева. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © "Кинопоиск"

Артемьева не нуждается в особом представлении, ведь перечислить главные хиты, в которых она снялась после "Двух судеб", сможет каждый любитель российских сериалов. "Таксистка", "Кто в доме хозяин?", "Сваты" — вот лишь очень сильно сокращённый список проектов, в которых актриса блистала на протяжении многих лет. Параллельно с основной деятельностью Артемьева играет в спектаклях и озвучивает мультфильмы.

Александр Ефимов (Михаил Юсупов)

Александр Ефимов. Кадр из сериала "Две судьбы" © "Централ Партнершип", фото © "Кинопоиск"