Дети знаменитостей, которые наплевали на всё и пошли вразнос

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова. Фото © Instagram / kafelnikova_a

В подростковом возрасте дочь теннисиста Евгения Кафельникова решила стать моделью и начала слишком активно худеть, но заработала психические проблемы и дошла до нанесения себе увечий. А когда девушка узнала об изменах своего бойфренда Никиты Новикова, то подсела на наркотики. Отношения со следующим парнем, рэпером Фараоном, закончились именно из-за этой зависимости, а ещё они поссорили Алесю с отцом. В итоге модель едва не покончила с собой и угодила в реабилитационную клинику. Впрочем, Кафельникова вовремя взяла себя в руки: сейчас она замужем за бизнесменом Георгием Петришиным, от которого родила дочь Киару.

Денис Шальных

Денис Шальных. Кадр из видео © YouTube / Лазерное удаление тату и татуажа. ETLASER

Сын актрисы Елены Яковлевой родился в 1992 году, и семья думала, что он пойдёт по стопам матери. Однако у Дениса были совсем другие планы на жизнь — только какие именно, кажется, не знал даже он сам. Молодой человек бросил учёбу на режиссёра и начал активно заниматься бодибилдингом, параллельно забивая своё тело татуировками. Когда его впервые показали по ТВ, у зрителей сложилось впечатление, что Денис ведёт асоциальный образ жизни. В пользу этой версии говорили многочисленные изображения гробов, черепов и других мрачных символов на его коже. Однако сам Яковлев отрицает даже наличие у него вредных привычек типа курения, не говоря уже о чём-то более серьёзном.

Ксения Малафеева

Ксения Малафеева. Фото © Instagram / malafeev16ru

Дочери бывшего вратаря футбольного клуба "Зенит" Вячеслава Малафеева 18 лет, но взрослой она стала чуть раньше. В марте 2020 года правоохранительные органы заподозрили девушку в сбыте наркотиков. На неё завели уголовное дело, которое в итоге закончилось четырёхлетним условным сроком. Ранее у Ксении диагностировали наркозависимость, расстройство пищевого поведения и психические отклонения, из-за чего ей пришлось провести восемь месяцев в реабилитационном центре.

Лука Сафронов-Затравкин

Лука Сафронов-Затравкин. Фото © Instagram / lukasafronovofficial

Сын художника Никаса Сафронова ещё в детстве стал талантливым пианистом, однако славу ему принёс не музыкальный дар, а скандалы, которые он генерирует в режиме нон-стоп. В 2016 году Лука насмерть сбил на машине пожилую женщину, а три года спустя в прямом смысле застрял в туалете самолёта, заходившего на посадку. В 2020-м на отдыхе в Турции, неудачно прыгнув в детский бассейн, пианист сломал не только его, но и свои ноги. Но Затравкину показалось, что его биография ещё недостаточно остросюжетна, поэтому в 2021 году он совершил ход конём, заморозив свою сперму специально для... Ольги Бузовой.

Лидия Ермакова

Лидия Ермакова. Кадр из видео © YouTube / Первый канал