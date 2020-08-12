Модель показала изуродованное лицо после того, как в собственном доме на неё напал пьяный гость

Тот парень спал на диване, поэтому я разбудила его и сказала, что ему нужно уйти. Он был сбит с толку и, вместо того чтобы пойти домой, направился прямо в мою спальню и запер дверь. Я испугалась, ведь он всё ещё был у меня дома, но я продолжала говорить ему, чтобы он уходил. Он открыл дверь, но просто вернулся в гостиную. Я начала кричать на него, чтобы он покинул мой дом

yasminepierards