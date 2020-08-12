Модель показала изуродованное лицо после того, как в собственном доме на неё напал пьяный гость

На Ясмин Сесилию подписано больше 400 тысяч человек. Недавно на своей странице в Instagram девушка поделилась ужасающими кадрами, которые она сделала после нападения гостя её собственной вечеринки. Мужчина избил модель до потери сознания, после чего она попала в больницу со сломанным носом, сотрясением мозга и гематомой под глазом.
Тот парень спал на диване, поэтому я разбудила его и сказала, что ему нужно уйти. Он был сбит с толку и, вместо того чтобы пойти домой, направился прямо в мою спальню и запер дверь. Я испугалась, ведь он всё ещё был у меня дома, но я продолжала говорить ему, чтобы он уходил. Он открыл дверь, но просто вернулся в гостиную. Я начала кричать на него, чтобы он покинул мой дом
yasminepierards
Потом он разозлился и несколько раз ударил меня по лицу. Я сразу поняла, что он сломал мне нос, но я ничего не могла сделать, чтобы защитить себя. Я упала на пол, но он просто продолжил бить меня ногами по всему телу. Я была напугана до смерти и смотрела за тем, как кровь капала с лица
yasminepierards
На одном из снимков видно, как стены дома модели до сих пор испачканы кровью. Несмотря на то что фотографии совсем не похожи на то, что обычно публикует Ясмин, пост с кадрами после инцидента быстро стал вирусным. Спустя сутки на нём уже больше шестисот тысяч лайков и тысячи комментариев. Девушка призналась: ей было сложно поделиться с миром фото, на которых она выглядит неидеально. Но модель всё-таки решилась на это, чтобы помочь прозвучать проблемам насилия над женщинами как можно громче.
Я хотела сохранить этот эпизод моей жизни в секрете и вообще не публиковать эти кадры. Но я чувствую, что мне нужно использовать свою платформу для распространения информации о жестоком обращении с женщинами
yasminepierards
Ясмин знает нападавшего. Так что теперь остаётся только понадеяться, что органы правопорядка качественно выполнят свою работу и заставят преступника заплатить по счетам.